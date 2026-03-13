Assassinat de l’humanitaire Karine Buisset en RDC : le parquet antiterroriste français ouvre une enquête

Humanitaire française, Karine Buisset a été tuée le 11 mars 2026, dans une exposition qui a visé son domicile à Goma, dans l’est de République démocratique du Congo, alors qu’elle travaillait pour le compte de l’Unicef. Dans la suite de ce drame, le parquet national antiterroriste français annonce, ce vendredi 13 mars, l’ouverture d’une enquête «de flagrance contre X du chef de meurtre constitutif de crime de guerre», selon les informations de l’Agence de France Presse.



Confiée à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité de la gendarmerie nationale (OCLCH), l’enquête devra permettre de déterminer «les circonstances de commission des faits» et de «tenir informés les proches de la victime».