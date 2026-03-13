Dakar : les travaux de l’usine de dessalement de l’eau de mer exécutés à plus de 90%

Les travaux de la première usine de dessalement de l’eau de mer du Sénégal ont été exécutés à plus de 90%, selon les estimations d’une équipe gouvernementale qui a fait une inspection sur le terrain de l’infrastructure, située aux Mamelles (Dakar).



«L’essentiel des composantes du projet est, aujourd’hui, réalisé avec un niveau d’avancement compris entre 90 et 98%. C’est la première expérience du Sénégal en matière de dessalement de l’eau de mer», a déclaré Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, dans des propos rapportés par le quotidien Le Soleil.



Ce projet a été financé par le Japon, à hauteur de 137 milliards FCFA, avec une contribution d’environ 20 milliards FCFA pour l'Etat du Sénégal. Une fois mise en service, l’usine produira de l’eau dessalée en deux phases de 50.000 mètres cubes par jour, dans un contexte où des quartiers de Dakar et certaines localités de la banlieue continuent de subir des coupures d’eau.