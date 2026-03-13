Restauration du patrimoine des Chemins de fer : le gouverneur de Thiès annonce le démarrage des travaux

Le Gouverneur de Thiès (est), Saër Ndao, a annoncé que les autorités travaillent à la restauration du patrimoine des Chemins de fer, en perspective de la relance du transport ferroviaire. Il a soutenu que ce projet vise à reprendre totalement le réseau et à le développer.



« Nous sommes en train de faire la restauration du patrimoine des rails, dans le cadre de la relance des chemins de fer », a-t-il dit, dans un entretien accordé à l’APS. Il a également souligné que « pendant les moments de léthargie des chemins de fer, des gens se sont accaparés le patrimoine ferroviaire », précisant que le patrimoine ferroviaire dépasse les rails et concerne les emprises situées de part et d'autre de la ligne ferroviaire.



D'après M. Ndao, la situation est d'autant plus grave car la plupart des constructions érigées sur les emprises des rails sont ouvertes sur les chemins de fer. «Or dans l'histoire des chemins de fer au Sénégal, jamais une maison n'a donné sur les rails », a-t-il déclaré.