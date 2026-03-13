Sénégal: entre 2.000 et 4.000 personnes atteignent les stades 4 et 5 de l'insuffisance rénale chaque année

Au Sénégal, les estimations du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique révèlent que chaque année entre 2.000 et 4.000 personnes atteignent les stades 4 et 5 de la maladie rénale chronique dans le pays. A ce stade, sans traitement de suppléance, le taux de mortalité est de 100%. Au-delà de ces chiffres, près de 4,3% de la population est concernée par la maladie rénale dans le pays, soit environ 774.000 personnes.



«Les maladies rénales constituent un important enjeu de santé publique. Souvent silencieuses, elles évoluent pendant longtemps sans symptômes et sont parfois découvertes à un stade avancé. Pourtant, un dépistage précoce et des gestes simples de prévention permettent de protéger efficacement la santé de nos reins», soutient la note du ministère, à l’occasion de la Journée mondiale du rein célébrée le jeudi 12 mars.



La maladie rénale touche plus de 850 millions de personnes dans le monde, soit 01 personne sur 10. Au Sénégal, selon le gouvernement, au début de l’année 2025, 980 patients étaient en hémodialyse régulière, 53 patients traités par dialyse péritonéale et 4 patients étaient bénéficiaires d’une transplantation rénale.