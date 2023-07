Autoroute à péage : la circulation bloquée à hauteur de Toglou en partance pour Dakar

C'est une longue file d'attente de voitures, qui s'étale sur plus d'un kilomètres vers Toglou qu'on aperçoit vers 10h00. La circulation est bloquée à ce niveau en partance pour Dakar. Pour cause, un gros porteurs a pris et est sur toute la route.



Les sapeurs pompiers ont réussi à atteindre le feu. Des initiatives sont prises pour enlever le véhicule sur la route afin de rendre la circulation fluide, a-t-on constaté.