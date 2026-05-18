Assemblée parlementaire de la Francophonie : El Malick Ndiaye prône une Afrique souveraine

Les travaux de la 32e Assemblée régionale Afrique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) se sont ouverts ce lundi 18 mai 2026 à Dakar, sous la présidence du chef de l'hémicycle sénégalais, El Malick Ndiaye, et en présence du président de l'organisation continentale, Hilarion Etong. Devant de nombreuses délégations de l'espace francophone, le président de l’Assemblée nationale du Sénégal a défendu la vision d’une Afrique souveraine, dotée d'institutions législatives robustes et portée par une coopération partenariale repensée.







Pour El Malick Ndiaye, la consolidation de la démocratie, le contrôle de l’action publique et la réponse aux crises sécuritaires majeures notamment au Sahel exigent des parlements africains une action concertée et une diplomatie parlementaire beaucoup plus offensive. Il a ainsi plaidé pour des mécanismes concrets de coopération technique et politique, ciblant des secteurs stratégiques majeurs tels que la sécurité humaine, les échanges administratifs ainsi que la fiscalité des industries extractives.







S'exprimant sur la trajectoire politique du Sénégal pour illustrer la solidité institutionnelle du pays, le président de l'Assemblée nationale a cité l’alternance démocratique de mars 2024, ayant porté Bassirou Diomaye Faye à la présidence avec un gouvernement dirigé par Ousmane Sonko, comme le modèle d'un changement politique profond réussi dans un cadre républicain. Il a de plus qualifié la récente seconde délibération parlementaire sur un texte de loi déjà adopté de preuve tangible de « maturité républicaine », démontrant le fonctionnement normal et le respect strict des procédures démocratiques par les institutions sénégalaises.

