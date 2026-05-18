Actes contre nature : Ndiaga Seck envoyé à la prison centrale de Louga

Déféré ce lundi au commissariat urbain de Linguère pour « actes contre nature », Ndiaga Seck a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Louga.
L'homme politique passe ainsi sa première nuit à la prison centrale de Louga.
Arrêté le 15 mai 2026 par la Division des investigations criminelles (DIC) avant d'être acheminé à Linguère (nord-est), l'acteur politique est cité dans une enquête portant notamment sur des faits présumés d'« association de malfaiteurs, de harcèlement sexuel, d'incitation à la débauche, de collecte et diffusion de contenus à caractère pornographique, ainsi que des actes contre nature ».
L'homme politique passe ainsi sa première nuit à la prison centrale de Louga.
Arrêté le 15 mai 2026 par la Division des investigations criminelles (DIC) avant d'être acheminé à Linguère (nord-est), l'acteur politique est cité dans une enquête portant notamment sur des faits présumés d'« association de malfaiteurs, de harcèlement sexuel, d'incitation à la débauche, de collecte et diffusion de contenus à caractère pornographique, ainsi que des actes contre nature ».
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