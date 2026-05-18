Enseignement supérieur : Olivier Boucal annonce la digitalisation de la reconnaissance des diplômes

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, Olivier Boucal, a annoncé une série de réformes visant à accélérer et fiabiliser le système de reconnaissance et de classement des diplômes de l'enseignement supérieur au Sénégal. Cette annonce a été faite ce dimanche à Mbour lors d'un atelier d'évaluation des travaux de la commission dédiée, structure mise en place en 2015.







La principale innovation annoncée repose sur la digitalisation intégrale des procédures de classement et d'équivalence. Cette modernisation technique vise à réduire significativement les délais de traitement des dossiers administratifs et à adapter le dispositif national aux mutations rapides du paysage universitaire.







Cette réorganisation s'impose face à la prolifération des offres de formation et à la multiplication des établissements privés d'enseignement supérieur, des facteurs qui complexifient actuellement l'harmonisation des parcours. Une nouvelle commission sera installée dans les prochains jours pour examiner l'ensemble des recommandations de l'atelier et fixer le calendrier d'exécution de ces réformes.

