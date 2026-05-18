Arrestations de présumés homosexuels : Jamra met en garde les nouveaux “avocats des woubis”

L'ONG Jamra réagit après les arrestations de présumés homosexuels. L'organisation met en garde contre les “nouveaux avocats des woubis” qui défendent ces personnes. Dirigée par Mame Makhtar Gueye, l'ONG affirme poursuivre son combat pour la "préservation des valeurs socio-religieuses". Selon elle, cette "œuvre de salubrité publique" ne connaîtra "aucun répit tant que les lobbies LGBT ne seront pas totalement démantelés".
Le texte in extenso
MISE-EN-GARDE DE JAMRA AUX NOUVEAUX «AVOCATS DES WOUBIS», gangrènés par le virus du «parparloo» (partisanerie politicienne) et du «meu riireu ndo» (suivisme aveugle). Qu'ils sachent que ce légitime combat pour la préservation de nos valeurs socio-religieuses va se poursuivre CONTRE VENTS ET MARÉES !
Cette œuvre de SALUBRITÉ PUBLIQUE ne connaîtra, insha'Allah, AUCUN RÉPIT tant que TOUS CES LOBBIES SATANIQUES LGBT (et ceux qui les protègent) ne seront pas TOTALEMENT DÉMANTELÉS, sous la houlette du vaillant Procureur du Tribunal de Grande Instance de Pikine Guédiawaye, Cheikh Saliou Dicko, et son «bras-armé» le brave Commandant de Brigade de Recherche de Keur-Massar, El Hadji Abdou Aziz Gning !
Le REUB-DEUMEU
ANTI GORDJIGUÉNES
CONTINUERA, insha'Allah !
Le texte in extenso
MISE-EN-GARDE DE JAMRA AUX NOUVEAUX «AVOCATS DES WOUBIS», gangrènés par le virus du «parparloo» (partisanerie politicienne) et du «meu riireu ndo» (suivisme aveugle). Qu'ils sachent que ce légitime combat pour la préservation de nos valeurs socio-religieuses va se poursuivre CONTRE VENTS ET MARÉES !
Cette œuvre de SALUBRITÉ PUBLIQUE ne connaîtra, insha'Allah, AUCUN RÉPIT tant que TOUS CES LOBBIES SATANIQUES LGBT (et ceux qui les protègent) ne seront pas TOTALEMENT DÉMANTELÉS, sous la houlette du vaillant Procureur du Tribunal de Grande Instance de Pikine Guédiawaye, Cheikh Saliou Dicko, et son «bras-armé» le brave Commandant de Brigade de Recherche de Keur-Massar, El Hadji Abdou Aziz Gning !
Le REUB-DEUMEU
ANTI GORDJIGUÉNES
CONTINUERA, insha'Allah !
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