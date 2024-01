Autosuffisance alimentaire : des spécialistes encouragent la culture des légumineuses

Ils sont des chercheurs, des universitaires et des agriculteurs africains et européens à se pencher sur la question de la culture des légumineuses. Ces spécialistes et chercheurs militent pour une forte coopération pour une meilleure prise en charge de la culture légumineuse. D’après ces panélistes la culture des légumineuses aiderait à atteindre l’autosuffisance alimentaire.



« Les légumineuses, c’est important de les produire localement, parce que c’est une source de protéines consommée par les populations dans les plats culinaires traditionnels. Et il est important d’être souverain dans ce domaine, de les produire localement et de ne pas dépendre des exportations », a souligné Éric Justes, co-président des Rencontres francophones légumineuses (RFL).



Le Sénégal est le premier pays africain à organiser ce genre de rencontre. Le directeur de l’Institut des sénégalais de recherches agricoles (ISRA), Mor Talla Seck se félicite de cette rencontre. Dont son institution a en charge l’organisation. « Les légumineuses occupent une place extrêmement importante dans le dispositif du programme agricole du Sénégal », a souligné M. Seck. Il ajoute, par ailleurs que « l’arachide occupe le tiers des superficies emblavées annuellement en légumineuses ». « A côté de l’arachide, il y a (…) le niébé fourrager, le niébé à graine doux », a ajouté Monsieur. Il a souligné par la même occasion « l’importance des légumineuses aussi bien pour l’alimentation humaine que pour l’alimentation animale ».



Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) avec l’appui de plusieurs autres structures dont l’ISRA ont organisé cette rencontre. Qui selon les organisateurs va s'inscrire dans la durée.