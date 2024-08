Autosuffisance en maïs : l'agropole sud veut faire de Médina Yoro Foulah le "grenier du Sénégal"

L'Agropole Sud entend faire du département de Médina Yoro Foulah un des greniers de la production du maïs au Sénégal. C'est une information du coordonnateur de ladite structure dans la partie méridionale du Sénégal, Ousseynou Konaté. Se confiant à un confrère de la Rts à Médina Yoro Foulah, monsieur Konaté de dire, " on a opté de faire du département de Médina Yoro Foulah le porte-étendard, le fer de lance de cette politique de souveraineté alimentaire. Qui va permettre de produire suffisamment de maïs non seulement pour la consommation mais pour substituer les importations. L'Etat importe chaque année à peu près 400 mille tonnes de maïs".

Pour monsieur Konaté, il y a beaucoup de facteurs naturels qui participent à cette mission de faire de ce département du Fouladou ( région naturelle de Kolda) le grenier du maïs du Sénégal. "On a le Soleil, on a le foncier qui est fertile et de braves hommes qui peuvent permettre au Sénégal de pouvoir contrecarrer cette tendance", a tonné l'ingénieur agronome.



Cette idée est de loin partagée par les autorités administratives de la zone, en l'occurrence le sous-préfet de Niamine, Aliou Sidibé Gassama. Pour qui cette initiative reste un atout pour le département de Médina Yoro Foulah. " Des recommandations ont été faites et elles sont en cours d'exécution. Parmi, elles il y avait le magasin de stockage avec une capacité de 500 à 1000 tonnes", a rappelé monsieur Gassama.



L'agropole sud, mis en place a pour vocation d'apporter de la valeur ajoutée des produits agricoles par la transformation. Et reste aussi une aubaine pour lutter contre le chômage dans cette partie du Fouladou.