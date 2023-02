Aux États-Unis, un meurtrier tue un journaliste qui enquêtait sur les lieux de son crime

Un journaliste et une fillette de 9 ans ont trouvé la mort

« Le suspect ne parle pas pour le moment »

Dans la matinée du mercredi 22 février, la police d' Orlando se trouve dans une banlieue pavillonnaire d’Orlando. Sur place, une femme de 20 est trouvée morte. Une équipe de détective entame alors une enquête. Les policiers collectent les informations, recueillent les preuves, interrogent les témoins et commencent à identifier le potentiel suspect de cet homicide. À 16h05 (heure locale), la brigade de police d’Orlando reçoit un appel du 991. Une seconde fusillade est en cours au même endroit.Une équipe de la télévision locale Spectrum News 13 s’était rendue sur les lieux du premier crime pour couvrir la mort par balle de la jeune femme. Alors que les journalistes travaillaient, un homme a ouvert le feu. Un reporter meurt sur le coup tandis que l’un de ses collègue est gravement blessé. Immédiatement, le tireur se précipite à l’intérieur d’une maison à proximité et tire sur une femme et sa fille de 9 ans, tuant cette dernière. Les deux survivants de cette seconde fusillade sont toujours dans un état critique.Un homme de 19 ans, suspecté « pour le meurtre de ce matin ainsi que pour la fusillade de cet après-midi », a été arrêté par la police, a annoncé lors d’une conférence de presse, le shérif John Mina. Le principal suspect s’appelle Keith Melvin Moses. D’après le bureau du shérif, il serait l’auteur des trois meurtres de la journée du mercredi 22 février. Le responsable du comté où se trouve Orlando a tenu à souligner « à quel point cette journée a été horrible pour la communauté et nos partenaires médiatiques ». Le tireur n’a pour le moment pas donné la moindre explication à ses actes. « Le suspect ne parle pas pour le moment. Nous ne savons pas si le tireur avait connaissance des activités de l’équipe de télévision sur place, s’il savait qu’ils étaient journalistes ou non », a déclaré le shérif en conférence de presse.« L’homme est passé à côté de notre équipe qui travaillait dans leur voiture. Nous avons réussi à l’esquiver », a raconté le journaliste Nick Papantonis, qui était présent sur place pour une autre chaîne. « L’homme s’est alors dirigé vers l’autre équipe travaillant (aussi) dans leur voiture et a ouvert le feu. » Luana Munoz, journaliste pour la chaîne WESH 2 Orlando, est apparue très émue lors d’un reportage en direct mercredi soir. Elle a parlé de l’équipe soudée de journalistes et a confié que la situation était « vraiment difficile à couvrir. Sa fiancée et moi étions juste en train de nous embrasser », a raconté la journaliste lors de son reportage. « C’est le pire cauchemar de tous les journalistes. Nous rentrons chez nous le soir, craignant que quelque chose comme ça ne se produise, et c’est ce qui s’est passé ici », a-t-elle ajouté en larme.La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre , a fait part sur Twitter de ses « pensées » pour la famille du journaliste tué et pour toute l’équipe de Spectrum News 13, ajoutant que « trop de vies sont fauchées par la violence par arme à feu ».