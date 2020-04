Aveux de l'ASP Alioune Thiam: au moins 300 autorisations de circuler vendues à Thiès

L'Agent de sécurité et de proximité, Alioune Thiam, détaché à la préfecture de Thiès, une ville située à 70km de l'est de Dakar, a finalement avoué avoir vendu au moins 300 autorisations de circuler, en cette période de couvre-feu en raison du coronavirus, selon Libération.



Le préfet de Thiès lui avait remis un lot d’autorisations de circuler pour automobilistes, destinées aux ayants droits. L’Asp devait juste ajouter le nom des bénéficiaires, mais véreux, il s’est mis à les vendre au plus offrant, entre 25 000 et 30 000 Fcfa.



Le Parquet a requis l’ouverture d’une information judiciaire et le mandat de dépôt contre l’Asp pour escroquerie, détournement de deniers publics, faux et usage de faux sur des actes administratifs.