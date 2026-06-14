Aviation : Le Général El Hadji Niang nommé représentant du Sénégal auprès de l’OACI

Le Général de brigade aérienne El Hadji Niang a été officiellement nommé représentant du Sénégal auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).





Cet officier supérieur, ancien chef d’état-major de l’Armée de l’air et pilote chevronné de l’Escadrille présidentielle, succède au Général Pereira à ce poste stratégique de régulation de l’aviation civile mondiale. Durant son commandement à la tête de l'Armée de l'air, le Général Niang s'est distingué par la modernisation des capacités aériennes nationales, le renforcement de la formation et l'intégration des technologies émergentes comme les drones.







En prélude à sa prise de fonction, la société AIBD SA a organisé le vendredi à Diass une cérémonie de reconnaissance en son honneur. Lors de cet événement, le directeur général de la structure, Cheikh Mamadou Abiboulaye Dieye, a salué l'engagement constant du Général en faveur du rapprochement entre l’Armée de l’air et le secteur civil. Il a notamment mis en avant le partenariat développé autour de l’Académie internationale des métiers de l’aviation civile (AIMAC), qui a permis de former de nombreux pilotes, techniciens et sapeurs-pompiers d’aérodrome.







Très ému par cet hommage, le Général Niang a exprimé sa gratitude pour ce « témoignage de fraternité et d’estime ». Il a rappelé son implication historique dans les différentes étapes de réalisation de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), du lancement des travaux jusqu'à son inauguration. Désormais attendu à l'OACI, il a réaffirmé sa volonté de continuer à défendre les intérêts et les ambitions croissantes du Sénégal en matière de transport aérien.

