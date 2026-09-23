Avis de vents forts : la Casamance, la Petite-Côte et Dakar sous surveillance météorologique jusqu’à dimanche

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a émis un bulletin d'alerte météorologique spécial concernant la survenue de vents forts sur les côtes sénégalaises, pour une période s'étendant de ce mercredi à 23 heures jusqu'à dimanche à 1 heure du matin.



Selon le document transmis à l’Agence de presse sénégalaise (APS), des vents violents de secteur sud-est, susceptibles d'atteindre et de dépasser des vitesses de 40 km/h, sont prévus dans un premier temps sur la région naturelle de Casamance. Ce phénomène y est attendu dès ce mercredi à partir de 23 heures et devrait s'y maintenir jusqu'à vendredi à 18 heures.



L'alerte météo s'étendra par la suite au reste de la grande côte sud. Sur la Petite-Côte ainsi qu'au large de Dakar, ces conditions météorologiques dégradées sont annoncées à partir du jeudi soir à 23 heures et persisteront jusqu'au dimanche à 1 heure du matin, nécessitant une grande vigilance pour les activités maritimes et portuaires.