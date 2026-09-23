Un étrange véhicule repéré dans le cortège de Trump en Chine : les menaces d'espionnage au plus haut

Un mystérieux véhicule noir aperçu dans le cortège de Donald Trump en Chine intrigue les observateurs. Ce fourgon ultra-sécurisé pourrait être dédié à la guerre électronique et à la lutte contre les tentatives d’espionnage visant le président américain.



Le déplacement de Donald Trump en Chine n’est pas passé inaperçu. Mais au-delà des enjeux diplomatiques de sa rencontre avec Xi Jinping, un mystérieux véhicule noir aperçu dans le cortège présidentiel américain a attiré l’attention des observateurs et alimenté de nombreuses spéculations. Pour cette visite officielle de deux jours, qui s’est achevée ce vendredi 15 mai, les Etats-Unis ont déployé une impressionnante logistique sécuritaire. Plusieurs avions militaires C-17 ont été mobilisés afin d’acheminer depuis leur territoire près de 500 tonnes de matériel, dont la flotte de véhicules du cortège présidentiel.



Une procédure classique lors des déplacements internationaux des présidents américains, orchestrée par le Secret Service, rappelle La Dépêche. Mais un véhicule inédit a particulièrement intrigué : une imposante camionnette noire au toit surélevé et aux vitres totalement teintées, aperçue au milieu du cortège. Aucun détail officiel n’a été communiqué sur sa fonction exacte, renforçant les interrogations autour de cet engin inhabituel.



Un mystérieux fourgon dédié à la guerre électronique ?

Selon plusieurs spécialistes et observateurs relayés sur le réseau social X, il pourrait s’agir d’un «fourgon de contre-surveillance» et de «guerre électronique». Sa mission présumée : détecter et brouiller les signaux pouvant servir à des écoutes clandestines, au déclenchement d’explosifs à distance ou à d’autres tentatives d’espionnage visant le président américain. Certaines rumeurs évoquent même des technologies très avancées capables de repérer des dispositifs cachés ou de neutraliser certaines communications autour du cortège.



Sur Franceinfo, le journaliste Hugues Huet expliquait également que les systèmes de brouillage embarqués pourraient perturber les vidéos filmées par les passants lors du passage du convoi présidentiel, donnant parfois l’impression que le véhicule devient «invisible» sur certaines images. Cette démonstration sécuritaire illustre le niveau de menace extrêmement élevé entourant les déplacements du président des États-Unis, notamment lors des visites dans des pays considérés comme des puissances stratégiques majeures.





«La Bête», la forteresse roulante de Donald Trump

Le convoi comprenait aussi la célèbre limousine présidentielle surnommée «La Bête», une Cadillac ultra-blindée estimée à près de 1,5 million de dollars. Véritable forteresse roulante, ce véhicule hautement sécurisé transporterait notamment des équipements médicaux d’urgence ainsi que des réserves de sang du président américain.



Un second véhicule accompagne également systématiquement le cortège avec le médecin militaire personnel du chef d’Etat américain. Pour des raisons de sécurité, les trajets routiers du président restent généralement très limités, les longues distances étant le plus souvent effectuées à bord de l’hélicoptère présidentiel Marine One.