Migration clandestine : arreté par la DNLT le passeur avoue la mort de trois candidats dont Papito Kara, tous jetés à l'eau

Bara Guèye, un passeur présumé activement recherché depuis 2020 pour trafic de migrants, a été interpellé par la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT). Selon les révélations du quotidien Libération, le mis en cause avait pour mode opératoire de piloter lui-même les pirogues acheminant les candidats à l'émigration irrégulière jusqu'en Espagne, avant de revenir au Sénégal pour planifier de nouveaux convois.



Lors de son interrogatoire par les enquêteurs de la DNLT, le suspect a reconnu avoir organisé en 2023 une traversée clandestine transportant 101 personnes. Au cours de ce voyage, trois passagers ont perdu la vie en mer : son parent Ibrahima Guèye, surnommé « Papito Kara », décédé du froid entre ses mains, ainsi qu'un ressortissant guinéen et un citoyen gambien. D'après ses propres aveux rapportés par la même source, les corps des trois victimes ont été jetés en mer.



L'enquête menée par les spécialistes de la DNLT se poursuit activement afin de déterminer l'étendue du réseau, d'établir l'ensemble des responsabilités et de faire toute la lumière sur ces drames successifs.