Avortement médicalisé: Jamra et le Sutsas en croisade contre les féministes

Face à la presse jeudi, l’Ong Jamra et le Sutsas ont fustigé le combat des féministes pour l’avortement médicalisé. « L’avortement est une négation du droit à la vie. L’avortement est un infanticide. On est donc contre l’avortement », a déclaré Mame Mactar Guèye de l’Ong islamique Jamra. Se prononçant au nom de 48 associations dont le Cdvm représenté par Serigne Bassiroou Mbacké Cheikh Astou Fall, le Sutsas que dirige Mballo Dia Thiam, Mame Mactar Guèye a dénoncé l’activisme des organisations féministes qui veulent légaliser l’avortement médicalisé.



Jamra et ses camarades ont assimilé cette pratique à une « forme d’infanticide ». D’autant plus, ont-ils souligné, « on est en face d’une interruption brutale et violente de la vie du fœtus ».



Jamra et le Sutsas de révéler qu': « Il y a des financements qui proviennent de Lobby notamment français pour soutenir les féministes qui sont en train de faire une campagne mondiale pour divertir la population africaine ».



Ils suggèrent à l'Etat du Sénégal de mettre en place un Comité national d'étique sur les sciences de la vie et de la santé qui va regrouper les religieux, les juristes, les scientifiques pour discuter afin de trouver une solution à ce problème.