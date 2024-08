Axe Salemata-Kédougou : Un bus de Dakar Dem Dikk prend feu en pleine course

Un bus de Dakar Dem Dikk opérant sur l'axe Salemata-Kédougou-Kédougou-Salémata (sud-est) a pris feu, ce lundi matin, à hauteur d’Afia Magasin en pleine course. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée.



Les passagers ont été évacués en toute sécurité avant que les flammes ne se propagent, rapportent plusieurs médias locaux. Les causes de l'incendie restent à déterminer, et une enquête est en cours pour comprendre les circonstances exactes de l'accident.



Les équipes de secours et les services d'urgence ont rapidement intervenu pour maîtriser le feu.



Pour rappel, la mise en circulation de ces lignes intérieures a été ‘’un ouf de soulagement pour l’ensemble des populations de la commune de Kédougou, car elles ont longtemps souffert” des contraintes liées au déplacement dans la ville de Kédougou, avait déclaré Olivier Bangar maire de Kédougou, lors du lancement de ces nouvelles lignes, en présence de plusieurs chefs de quartiers.