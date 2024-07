BFEM 2024: à Diourbel 11.716 candidats sont inscrits

La région de Diourbel compte pour la session 2024 de l’examen du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) 11716 candidats. Ces derniers sont répartis dans 58 centres d’examen. L’information a été donnée par l’inspecteur d’académie, Modou Ndiaye.



Cette année une forte représentation des filles est notée. Elles dépassent largement les garçons dans les centres. « Parmi les candidats, il y a 7303 filles et 4413 garçons répartis dans 58 centres et 61 jurys », a dit à l’APS M. Ndiaye, lors d’un entretien.



Il a précisé que l’inspection de l’éducation et de la formation (IEF) de Mbacké avec 5317 inscrits, a le plus grand nombre de candidats, suivi de Bambey avec 3390 candidats. L’IEF de Diourbel vient en troisième position avec 3009 candidats inscrits.



Pour éviter les incidents du Baccalauréat 2024, l’inspecteur d’académie a invité les parents d’élèves à dissuader leurs enfants, de venir avec leur téléphone, dans les centres d’examen.



En ce qui concerne l’organisation de cet examen, l’inspecteur d’académie de Diourbel, a assuré que ”toutes les dispositions sont prises” pour un bon déroulement des épreuves.



Les épreuves écrites de la session 2024 du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) démarrent ce lundi, partout au Sénégal.