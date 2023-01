Babacar Diop, maire de Thiès: "le Président Macky Sall sera bien accueilli"

Le président de la République va séjourner dans la ville de Thiès d 06 au 11 février 2023 dans le cadre de ses tournées économiques et conseils des ministres décentralisés. Le maire de la ville, Babacar Diop, qui est de l'opposition et qui se dit "républicain" jusqu’au bout des ongles, assure un bon accueil au chef de l'Etat et pense c'est une grande opportunité pour sa ville, pour ses administrés.



« Le Président Macky Sall et le gouvernement seront bien accueillis à Thiès. Nous sommes dans une République et la mairie est un démembrement de l'État. Tout ce que nous devons faire pour mettre à l'aise le président de la République et le gouvernement, nous le ferons, afin qu'on puisse travailler au service exclusif des Thiessois », a dit le maire Dr Babacar Diop, qui dit à l'attention des Thiessois, « n'avoir qu'un seul objectif : "être au service de ma ville, des populations" ».



Selon Babacar Diop, « nous attendons des entrées pour la ville. On est en train de préparer un mémorandum que nous présenterons au président de la République, au gouvernement », lequel, pense-t-il, « prendra des mesures à la dimension de notre ville».