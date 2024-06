Bac Technique 2024 : plus de 3411 candidats, une participation féminine en hausse

Le baccalauréat technique a débuté ce jeudi 20 juin 2024 au Sénégal, avec plus de 3 411 candidats inscrits pour cette session. Parmi eux, on compte plus de 1180 filles, marquant une avancée significative dans l'éducation technique, comme l'a souligné le ministre de la Formation professionnelle lors de sa tournée au centre du Lycée El Hadji Malamine Camara, à Dakar.



« Cette année, nous avons une augmentation du nombre de candidats. Nous avons exactement 3 411 candidats pour le baccalauréat technique répartis dans les filières suivantes Sciences et technologies industrielles pour le développement durable (STIDD) et les Sciences et technologies de l’économie et gestion (STEG), nous avons aussi les séries F6, T1 et T2 », a déclaré, le ministre de la Formation professionnelle Amadou Moustapha Ndieck Sarré.



Pour la région de Dakar, dit-il, « nous avons enregistré 1160 candidats. Le nombre de filles est également important puisque nous avons 1880 candidates dans les centres d’examen et nous en félicitons exactement ».



« Nous avons comme objectif pour les années prochaines d’avoir plus de candidats et plus de réussite dans les examens. Nous sommes particulièrement satisfaits de cette organisation », a conclu le ministre de la Formation professionnelle.