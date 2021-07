Bac à l'IA Thiès: beaucoup d’absences enregistrées à cause de la Covid 19

L’Académie de Thiès a été le centre qui a enregistré le plus de candidats mais, il a aussi noté beaucoup d’absences à cause de la pandémie à coronavirus. Ces absences concernent aussi bien les candidats et que les surveillants. Le constat a été fait par l’adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, Maurice Latyr Dione qui a visité le centre hier jeudi. Il était accompagné de l’Inspecteur d’Académie de Thiès, des Inspecteurs de l’éducation et de formation (IEF) de Thiès département et Thiès Ville, des membres d’organisations syndicales et d’associations des parents d’élèves.



La délégation a visité tour à tour le centre Saint Augustin, le lycée d’excellence Elhadj Malick Sy, le lycée privé Cheikh Hamidou Kane et le centre du CEM Mamadou Diaw. Lors de cette visite, Maurice Latyr Dione a déploré le nombre important des absents révélés dans les centres.



Toutefois, il s’est empressé de préciser que le phénomène d’absence concerne en majorité les candidats individuels appelés aussi candidats libres. « Nous avons noté des absences chez le personnel de surveillance et de correction. Des dispositions seront rapidement prises pour remédier à cette situation, dès cet après-midi », a rassuré l’Autorité administrative. Il a indiqué que tout sera fait pour comprendre pourquoi les agents dument convoqués n’ont pas pu répondre présents.



Toutefois, il se dit satisfait des dispositions prises pour la lutte contre la Covid 19 dans les centres qu’ils ont visités. Il a noté que beaucoup d’efforts ont été faits notamment concernant le port du masque et la mise à disposition des « lave-mains ».



Pour sa part, l’Inspecteur d’Académie de Thiès, Papa Baba Diassé a souligné qu’à l’IEF de Thiès- ville, ils ont pris des dispositions pour cette situation très rapidement. Selon Ahmadou Lamine Badji, le chef du Centre du Lycée El hadji Malick Sy, certains absences notées du coté des surveillants sont liées à la maladie de Covid 19. Par ces temps qui courent, je m’attendais à cela ? Il y a des surveillants qui se sont désistés pour raison de maladie. « Ils ont contracté le virus et suivent le traitement », confie-t-il.