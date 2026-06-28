Bac et BFEM 2026 : le ministre de l’éducation insiste sur l’interdiction des téléphones et appel à l'intégrité

À l’approche des épreuves du Baccalauréat et du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) 2026, le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a adressé ses encouragements aux candidats à travers un communiqué officiel de la Direction de la formation et de la communication (DFC) daté du 28 juin 2026. L'autorité de tutelle a placé cette session sous le signe de la responsabilité et de l’intégrité, rappelant que ces examens doivent être le reflet exclusif du mérite, du travail et de l’excellence.



Dans le document officiel , le ministère rappelle « l'interdiction stricte de l'introduction de téléphones portables, de montres connectées, d’écouteurs ou de tout autre objet de communication au sein des centres d’examen ». Le communiqué précise que tout contrevenant s'expose directement aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.



Le ministre appelle à la mobilisation de l'ensemble de la communauté éducative pour garantir des examens transparents, crédibles et équitables sur toute l'étendue du territoire national. Il exhorte les parents à veiller au respect des consignes avant l’entrée de leurs enfants dans les centres, et invite les enseignants, surveillants, présidents de jury et chefs de centre à poursuivre leurs missions avec rigueur et vigilance.