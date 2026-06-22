Bac technique 2026 : 96 admis d'office et 108 admissibles au lycée Abdoulaye Niasse de Kaolack

Les premiers résultats du baccalauréat technique sont tombés ce lundi à Kaolack. Le jury du lycée El Hadji Abdoulaye Niasse a livré son verdict pour les 263 candidats ayant composé. Les examinateurs ont déclaré 96 élèves admis d'office à l'issue des délibérations du premier groupe. Les candidats ont obtenu 4 mentions « Bien » et 18 mentions « Assez Bien ».



Pour une autre partie des élèves, les examens se poursuivent. Le jury a déclaré 108 candidats admissibles pour le second tour. Ces derniers devront passer les épreuves du second groupe pour décrocher leur diplôme. Le reste des postulants est ajourné.