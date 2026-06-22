Bac technique 2026 : 96 admis d'office et 108 admissibles au lycée Abdoulaye Niasse de Kaolack

Les premiers résultats du baccalauréat technique sont tombés ce lundi à Kaolack. Le jury du lycée El Hadji Abdoulaye Niasse a livré son verdict pour les 263 candidats ayant composé. Les examinateurs ont déclaré 96 élèves admis d'office à l'issue des délibérations du premier groupe. Les candidats ont obtenu 4 mentions « Bien » et 18 mentions « Assez Bien ».
Pour une autre partie des élèves, les examens se poursuivent. Le jury a déclaré 108 candidats admissibles pour le second tour. Ces derniers devront passer les épreuves du second groupe pour décrocher leur diplôme. Le reste des postulants est ajourné.
Pour une autre partie des élèves, les examens se poursuivent. Le jury a déclaré 108 candidats admissibles pour le second tour. Ces derniers devront passer les épreuves du second groupe pour décrocher leur diplôme. Le reste des postulants est ajourné.
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