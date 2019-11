Baccalauréat 2020: Pourquoi et comment plus de 10.400 candidats sont déjà exclus?

Environ 10.449 candidats ne disputeront pas les épreuves du Baccalauréat 2020 au Sénégal. L’annonce a été faite par le Directeur de l'Office du Baccalauréat, Sossé Ndiaye, qui informe que ces personnes concernées sont frappées par l'interdiction spécifiée dans l'article 11 du décret No 95-947 du 18 décembre 1995 portant organisation du Bac.



« Sud Quotidien » qui reprend les propos de Sossé Ndiaye, dans sa parution de ce jeudi, informe que ces candidats de toutes séries confondues : L2, L'1, S2, sont ajournés et interdits d'inscription à la prochaine session.



« Ces candidats sont ajournés et interdits d'inscription à la session suivante : les candidats individuels ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves du premier groupe une moyenne égale ou inférieure à 05/20 et les candidats officiels ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves du premier groupe une moyenne égale ou inférieur à 06/20 et exclus de leur établissement en cas d'échec », a soutenu le Directeur de l'Office du Bac.



La série L-AR enregistrent le plus d'interdits. Cette décision de l'Office du Baccalauréat est un résultat comme l'est l'admission ou l'admissibilité ou l'ajournement.