Baccalauréat 2021: les candidats infectés au Covid_19 renvoyés en session de rattrapage

C'est ce jeudi 29 juillet que démarre la session 2021 du baccalauréat général. 153 820 candidats répartis dans 436 centres principaux et secondaires, et 470 jurys, sont appelés à se pencher sur les copies d'examen.



Tout comme l'année dernière, l'examen se fera dans un contexte de résurgence du Coronavirus. Mais, les autorités sanitaires et éducatives cherchent par tous les moyens à éviter la propagation du virus. Des dispositions sont également prises pour les candidats infectés.



" Outre le lavage des mains, la distanciation et la protection individuelle, le masque est exigé pour accéder aux salles d'examen. Au moment où le variant Delta est en train de faire des ravages, surtout chez les jeunes, des dispositions ont été prises pour les candidats infectés. Il y a une disposition prévue par le décret qui organise le Bac. Tous les candidats malades du Covid-19 ou autres absents pour motif majeur seront automatiquement inscrits à la session de rattrapage", renseigne professeur Sossé Ndiaye, Directeur de l'Office du Bac dans les colonnes de L'Observateur.



Qui ajoute que "la session de remplacement aura lieu dans un centre à Dakar, le 4 octobre 2021".