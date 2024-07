Baccalauréat 2024 à Ziguinchor : Hausse du taux de réussite et augmentation des mentions comparée à l'année précédente

La proclamation des résultats du Baccalauréat pour l’année 2024 dans la région de Ziguinchor, située au sud du pays, lors du premier tour, a mis en évidence une légère progression dans les divers centres et jurys de la région.



En effet, le taux de réussite a enregistré une augmentation significative, passant de 14,33 % en 2023 à 14,55 % en 2024, soit une hausse de 0,22 %, selon l’inspecteur d’académie Cheikh Faye. Cette amélioration est notable sur le plan qualitatif, avec une augmentation notable du nombre de mentions, comme le rapporte L’Observateur.



« Cette année, nous avons obtenu deux mentions "Très bien" en série S1, et pour les mentions "Bien", nous enregistrons 10 mentions de plus par rapport à 2023. Quant aux mentions "Assez bien", nous avons noté une augmentation de 74 mentions par rapport à l’année précédente », a précisé l’inspecteur d’académie.



Ces résultats témoignent d’une nette amélioration à la fois en termes de qualité et de quantité. Nous attendons maintenant les résultats du deuxième tour pour évaluer globalement les performances de l’année 2024 par rapport à celles de 2023 », a ajouté l’inspecteur d’académie de Ziguinchor.