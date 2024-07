Baccalauréat 2024 : les épreuves du second tour démarrent ce mercredi

L'Office du Baccalauréat annonce que les épreuves du second tour du baccalauréat débuteront le mercredi 10 juillet 2024, à partir de 7h30, selon un communiqué du Directeur de l'Office du Baccalauréat, Cheikh Ahmadou Bamba Gueye.



Dans le document parvenu à PressAfrik, l'Office du Baccalauréat a félicité les candidats admis d'office pour leurs excellents résultats. Il a également exprimé ses encouragements à ceux qui n'ont pas réussi cette fois-ci, les incitant à persévérer et à ne pas perdre espoir.



Les épreuves du second groupe représentent une seconde chance pour de nombreux étudiants de prouver leur capacité à réussir le baccalauréat.