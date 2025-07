Baccalauréat 2025-Série S2 : sur 15 inscrits 10 sont admis d'office et deux admissibles au lycée de Ndande de Kébémer

Les résultats du baccalauréat session normale 2025 commencent à tomber. Au lycée de Ndande (Kébémer, Nord-ouest) sur un total de 15 inscrits, dix candidats de la série S2 (sciences expérimentales) ont été admis d’office au (jury n°828). Selon les résultats publiés samedi, 5 juin, on note une mention très bien et deux mentions bien, trois assez bien.



Deux autres candidats ont été déclarés admissibles pour le second tour.