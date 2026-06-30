Baccalauréat à Louga : les filles représentent près de 70 % des candidats

L'adjoint au gouverneur de Louga chargé du développement, Papa Leity Mar, a annoncé mardi que les filles constituent près de 70 % des 7 487 candidats inscrits au baccalauréat dans la région. L'autorité administrative s'est réjouie de cette forte représentativité au terme d’une tournée effectuée dans plusieurs centres d’examen, notamment au lycée Malick Sall et à l’Institut Al Hanafia. « Nous avons au total 7 487 candidats, dont près de 70 % sont des filles. C’est un fait qui attire l’attention et montre que les filles sortent du lot cette année », a déclaré l'officiel.



La région de Louga s'appuie sur un dispositif de 21 centres d’examen et huit centres secondaires pour cette session. L'adjoint au gouverneur a exprimé sa satisfaction globale concernant les conditions d'organisation et le respect des consignes de sécurité. « Les surveillants sont présents dans les salles, les consignes sont bien appliquées et le dispositif sécuritaire est en place. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons constaté », a salué Papa Leity Mar.



Sur le plan de la discipline, l'interdiction des téléphones portables dans les centres ne souffre d'aucun manquement majeur. L'autorité note l'efficacité des campagnes de sensibilisation menées en amont auprès des familles. « Le message a été bien reçu et, jusqu’à présent, aucun incident n’a été signalé », a révélé l'adjoint au gouverneur, à l’Aps, en rappelant que cette mesure stricte découlait des recommandations d'un conseil interministériel. La tournée s'est achevée par des remerciements adressés aux acteurs de l'éducation et aux associations de parents d’élèves pour l'accompagnement des candidats, notamment via la distribution d'eau et de repas.