Baccalauréat : la Ville de Dakar distribue des repas gratuits dans cinq centres d'examen

La mairie de Dakar a lancé ce mardi un dispositif d'accompagnement nutritionnel dans cinq lycées de la capitale pour soutenir les bacheliers. Dans le cadre du projet « Fondé à l’École », la municipalité déploie un dispositif d'aide nutritionnelle du 30 juin au 3 juillet, de 10h à 13h, dans cinq établissements notamment « les lycées Lamine Guèye, Kennedy, Blaise Diagne, Parcelles Assainies et le LIMODAKK ».



L'objectif de cette initiative est d'offrir des conditions optimales de réussite aux futurs bacheliers en veillant sur leur santé durant cette période de stress intense. « Nous avons voulu offrir à chacune et chacun de vous des repas équilibrés et des collations saines pour favoriser la concentration, l’énergie et le moral pendant les épreuves », a expliqué Abass Fall, le maire de Dakar.



Au-delà de ce soutien logistique, le premier magistrat de la ville a tenu à adresser un message fort à la jeunesse dakaroise pour ce qu'il qualifie d'« étape importante » de leur parcours. « Au nom de la Ville de Dakar, je tiens à vous adresser mes encouragements les plus chaleureux. [...] Bonne chance à tous ! », a conclu l'édile.