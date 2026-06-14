Baccalauréat technique 2026 : les 1287 candidats du lycée André Peytavin de Saint-Louis prêt pour les épreuves qui démarrent demain 15 juin

La proviseure de l'établissement, Amy Diop Ndiaye, lors d'un entretien accordé a rassuré que « toutes les dispositions logistiques, administratives et pédagogiques ont été finalisées pour accueillir les 1 287 candidats qui débutent ce lundi 15 juin l'examen du baccalauréat technique au lycée André Peytavin (LTAP) de Saint-Louis ».Elle a donnée l’information ce dimanche lors d’un entretien accorde à l’Agence de Presse Sénégalaise (APS).

Elle a également fait savoir que l'administration a procédé à l'aménagement des salles d'examen conformément aux exigences des autorités éducatives. Les équipes ont vérifié l'état du mobilier, assuré la disponibilité du matériel nécessaire et déployé les dispositifs de sécurité et de surveillance afin de garantir le déroulement des épreuves dans un environnement serein, sécurisé et favorable à la concentration.







Pour optimiser les performances des candidats, le lycée a renforcé leur préparation à travers des séances de révision, des cours de renforcement, des travaux pratiques et des examens blancs répétés dans les conditions réelles de l'épreuve. Des réunions pédagogiques ont également permis d'harmoniser les pratiques et d'identifier les besoins spécifiques des élèves pour leur apporter un accompagnement ciblé, complété par l'utilisation d'outils numériques pour le partage des ressources.







L'établissement a mis en place un suivi individualisé via un système de mentorat assuré par les enseignants, tout en mettant l'accent sur l'accompagnement psychologique, la gestion du stress et des séances de coaching sur les techniques de rédaction dispensées par l'administration selon la proviseure. De plus, pour la première fois, le lycée va assurer la restauration des candidats tout au long des examens afin de leur éviter de se disperser. Affichant son optimisme quant aux résultats, la proviseure a invité les candidats à faire preuve de sérénité.

