Baisse des cas de covid-19 : Diouf Sarr invite à faire « preuve d’humilité » et à « rester très vigilants »

Le ministre de la Santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a présidé jeudi, une réunion avec le comité national de gestion des épidémies (CNGE) et le comité régional de gestion des épidémies (CRGE) pour faire le point sur la situation épidémiologique relative à la Covid-19. Face à la baisse du nombre de cas de Covid-19 ainsi qu’une diminution du nombre de cas graves et de décès, Diouf Sarr invite les populations à faire « preuve d’humilité » et à « rester très vigilants ».



« Ces résultats découlent de la somme d’efforts fournis par toutes les parties prenantes à la riposte. Je voudrais donc remercier tous les acteurs impliqués qui, de manière vigoureuse font face à la troisième vague épidémique. Je veux nommer les membres du CNGE, les membres des CRGE, tout le personnel médical et paramédical, le personnel de l’action sociale, les acteurs communautaires, les partenaires techniques et financiers, qui ont tous été au combat pour freiner la propagation du virus », a souligné Abdoulaye Diouf Sarr.



Cependant, le ministre de la Santé appelle à plus de vigilance, car il faut éviter tout relâchement : « Nous devons faire preuve d’humilité, rester très vigilants et redoubler d’efforts, afin de consolider les stratégies mises en place au plus fort de la 3ème vague en terme de diagnostic, de prise en charge des cas... »



Abdoulaye Diouf Sarr rappelle enfin, aux acteurs de la santé, le souci du chef de l’État qui a indiqué l’impérieuse nécessité de maintenir les stratégies de lutte afin d’éviter la recrudescence des contaminations et l’avènement de nouvelles poussées épidémiques, qui risquent d’accroître la forte pression sur le système sanitaire et limiter la reprise économique.