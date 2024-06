Baisse des prix des denrées de première consommation : Ascosen exige son élargissement à d'autres produits

Aussitôt, après la confirmation des nouveaux prix sur le riz, le sucre, l'huile et le ciment, le président de l’Association des consommateurs du Sénégal (ASCOSEN) Momar Ndao a réclamé l’élargissement de la baisse des prix des produits de ces produits susmentionnés à plusieurs denrées alimentaires. Parmi lesquels, liste-t-il, les conserves de thon, la pomme de terre, l’oignon, la viande et le poisson.



“Nous voulons qu’une nouvelle réunion du Conseil national de la consommation se tienne pour élargir le champ des produits dont il faut revoir les prix à la baisse, les conserves de thon, la pomme de terre, l’oignon, la viande, le poisson, les pâtes alimentaires, le café", a fait savoir monsieur Ndao. Pour Momar Ndao, il n'est pas mal de baisser les tarifs mais c'est de veiller à leur application. Et même souligne-t-il, "l'État prend souvent des mesures de réduction des prix, mais le contrôle des prix pose toujours un problème".