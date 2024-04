Baisse du coût de la vie : le Président Diomaye en "aparté" avec le secteur privé ce mardi

Le président de la République Bassirou Diomaye compte tenir ses promesses de campagne. En effet, dans son programme de campagne et lors de ses deux premiers discours, il avait laissé entendre qu’il s'évertuerait à trouver des solutions pour une légère baisse du coût de la vie en passant par les prix des denrées de première nécessité. Sur cette lancée, le Chef de l’État reçoit le secteur privé ce mardi au Palais de la République.



Le Président Bassirou Diomaye Faye qui est dans une logique de privilégier le dialogue dans toutes ses actions a ainsi convié les organisations du secteur privé pour discuter de cette baisse. Une occasion pour les parties prenantes d’échanger avec lui sur les modalités et la faisabilité de la baisse des prix, tant attendue par les Sénégalais.



Dans sa volonté de renforcer la souveraineté alimentaire du pays, le Président Diomaye, lors de son discours du 03 avril dernier, avait réitéré son appel à l’investissement dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage.