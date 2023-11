Baisse du loyer: un conseil d’orientation installé

Cette démarche entre dans le cadre d’une continuité des missions de ladite commission créée par décret n° 2023-446 du 1er mars 2023 dans le but de créer un cadre de conciliation, de discussion et de régulation entre les locataires et les bailleurs. Le conseil d’orientation, en vertu du décret précité, a été installé pour valider les propositions ou mesures mises en œuvre par le secrétariat exécutif.



Ce conseil a pour rôle de définir les orientations stratégiques de la CONAREL, en supervisant la mise en œuvre de ses décisions par le secrétariat exécutif, mais aussi et surtout en mettant en place une politique de régulation du loyer conforme aux aspirations de tous les acteurs du secteur immobilier.



Face à la hausse des prix du logement et la hausse des taux d’intérêt qui rendent de plus en plus difficile l’accession à la propriété, l’Etat du Sénégal a adopté en 2023, un projet de loi qui vise à réguler le marché locatif. Le nouveau texte sur l'encadrement des loyers impose une diminution de 15 % des mensualités de moins de 300 000 francs CFA. Une baisse fixée à 10 % pour celles comprises entre 300 000 et 500 000 francs CFA et à 5 % au-delà.



Pour permettre aux bailleurs et aux locataires de s’exprimer, d’échanger et d’éviter les contentieux inutiles, Abdou Karim Fofana insiste sur l’implication des relais communautaires et annonce qu’une caravane sera également organisée au niveau des zones à forte densité locative.