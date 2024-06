Baisse du prix du pain : les meuniers jettent un pavé dans la mare

Les Sénégalais risquent encore de déchanter. La baisse du prix du pain qui désormais doit coûter 150 FCFA risque de rencontrer des récalcitrants. Car les meuniers par la voix de l’association des meuniers Industriels du Sénégal (AMIS) ont marqué leur refus de ne pas pouvoir appliquer les nouveaux tarifs du sac de farine, tels que définis par le gouvernement.

En effet, le gouvernement lors du conseil national de la consommation avait sorti un communiqué pour faire part des nouveaux prix de la farine de pain. Ainsi, la farine de boulangerie de type 55 est vendue à 15 200 francs le sac de 50 kg, et la farine de boulangerie améliorée à 15 700 francs le sac de 50 kg.



Dans son communiqué du jour parvenu à PressAfrik, l'AMIS informe, "comme tous les sénégalais, les Meuniers ont pris connaissance de la décision de l'État résultant du Conseil National de la Consommation du 21 juin 2024, de baisser le prix de la farine boulangère de 19 200 FCFA à 15 200 FCFA soit une réduction de 4000 FCFA".

Sur ce, l'AMIS a souligné les moults raisons dont le coût moyen du blé en hausse constante dépassant parfois les 300 euros, l'incertitude des conditions de financement de l’écart de 2645 FCFA sur le prix de la farine et la non effectivité du financement de la baisse de 4000 FCFA.



Somme toutes ces raisons, les meuniers disent être au regret de ne pouvoir pas respecter ces mesures prises par l'Etat. "C’est donc avec regret que nous vous annonçons que l’Association des Meuniers Industriels du Sénégal engage ses 7 membres dans une mesure de retrait. Les Meuniers ne peuvent s’engager dans un dispositif de vente à perte et déclare officiellement un arrêt provisoire de production", ont-ils souligné sur la note.