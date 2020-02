Bakel: des bandits armés attaquent une agence de transfert d'argent à Moudéry et emportent 300.000 FCFA

L'insécurité se propage dans le département de Bakel, à l'est du Sénégal. Des malfrats armés ont atterri dans le village de Moudery, samedi 08 février aux environs de 21 heures. Ils ont pris d’assaut une boutique de multi-services (Orange Money, Wari, etc.) Située au marché beïnconno. Ils ont fait irruption, les fusils braqués sur les agents dépossédés d’une importante somme d’argent estimée à 300 000 FCFA. Au même moment, l’un des malfrats est resté au dehors pour faire le guet pendant que l’autre pillait les caisses de l'agence.



Cette attaque a été précédée d’une autre, qui a eu lieu le même jour dans le village de Yassine Lacké non loin de Moudery. Même scénario, même mode d’opérations. Les malfaiteurs qui ont envahi le village de Yassine Lacké étaient deux l’un voilé, l’autre en tenue d’Asp et aussi lourdement armés.



Les forces de sécurité absentes des lieux, les bandits ont réussi à prendre la poudre d’escampette, laissant les victimes et la population de Moudery dans la désolation et la tristesse…Aucun blessé n’est à déplorer. Inquiète, les populations demandent aux autorités de prendre à bras le-corps cette situation qui a pris de l’ampleur.