Balantacounda : les portes du retour aux sources s’ouvrent aux « frères et sœurs balantes » de la Colombie

Les populations du Balantacounda, dans le département de Goudomp (sud) ont ouvert, avec ferveur et émotion, les portes du retour à leurs « frères et sœurs » de la Colombie. Une délégation de la communauté balante colombienne a bénéficié d’un accueil exceptionnel le mercredi 7 janvier à Ziguinchor, marquant le point de départ d’un périple mémoriel et culturel qui les conduira, jusqu’au 15 janvier prochain, au cœur du Balantacounda, terre de leurs ancêtres.



Cette visite s’inscrit dans une démarche de reconnexion identitaire et de redécouverte du riche patrimoine culturel balante, arraché à leurs aïeux par la tragédie de l’esclavage. Pendant plusieurs jours, ces hôtes de marque sillonneront le Balantacounda des profondeurs, situé dans le département de Goudomp, à la rencontre des traditions, des lieux et des pratiques qui fondent l’âme balante.



Au programme figurent des visites de sites et de lieux sacrés, des démonstrations de danses traditionnelles, des danses des guérisseurs, ainsi que les prestations des femmes "dimbaya". La gastronomie et l’art culinaire balantes occuperont également une place de choix, tout comme la découverte des pratiques matrimoniales en pays balante. Une exposition d’outils de communication traditionnels et d’instruments de musique viendra compléter cette immersion culturelle, sans oublier les grandes cérémonies, notamment les funérailles et le rite du panier, autant de facettes emblématiques de cette civilisation.



Au-delà des activités culturelles, ce séjour est avant tout un moment de retrouvailles et de forte charge émotionnelle. Il permet à ces Balantes de la Colombie de renouer avec une richesse incommensurable et inestimable, longtemps perdue, et de retisser les liens d’une mémoire collective brisée par l’histoire.



Pour les populations locales, cette initiative symbolise un acte de reconnaissance, de transmission et de réparation mémorielle. Le Balantacounda, fidèle à ses valeurs d’hospitalité et de solidarité, réaffirme ainsi sa volonté de rester une terre d’accueil pour tous ses fils et filles, où qu’ils se trouvent à travers le monde.