Présidentielle de 2029 : «Diomaye doit avoir la noblesse de soutenir Sonko» (Maréme Mbacké, députée)

Les députés de la majorité présidentielle (Pastef) ont été conviés, vendredi 27 février, à une cérémonie de rupture de jeûne au Palais de la République. Accompagnée d’une centaine de ses collègues, Maréme Diakhaté Mbacké dit avoir demandé au chef d'Etat Diomaye Faye de «soutenir» par «noblesse» le Premier ministre Ousmane Sonko à la présidentielle de 2029, au cours d’un entretien au quotidien L’Observateur.



«Ousmane Sonko a toujours été notre candidat naturel. Notre intention a toujours été de le porter à la tête de la présidence de la République. Si Diomaye Faye a été désigné en 2024, c’est parce que Sonko faisait face à une injustice. C’est une candidature de substitution (…) le Président Diomaye Faye doit avoir la noblesse de soutenir la candidature d’Ousmane Sonko en 2029», rapporte la députée, qui dit avoir prévenu Diomaye que la candidature de l’actuel Premier ministre «est non négociable» en 2029.



En poursuivant, l’élue a estimé que «soutenir Ousmane Sonko en 2029 serait un geste de loyauté et de cohérence politique» qui consisterait à «rendre la monnaie de la pièce» à «son bienfaiteur», qui a adoubé sa candidature à la dernière élection présidentielle. Diakhaté Mbacké a néanmoins déploré la réponse «dubitative et floue» de Diomaye Faye, lorsqu’il a été interrogé sur l’éventualité de sa candidature en 2029.



Cette sortie médiatique de la députée intervient dans un contexte où le Premier ministre a admis, dans la soirée du dimanche 1er mars, que la gouvernance politique du pays est actuellement caractérisée par «une cohabitation douce», en raison de ses divergences avec le chef d’Etat.

