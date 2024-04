Balla Moussa Fofana : un banquier au ministère de l’urbanisme et des collectivités territoriales et de l’aménagement.

Balla Moussa Fofana, Ministre de l’Urbanisme, des collectivités territoriales et de l’aménagement du territoire. Telles sont les nouvelles fonctions de l’ancien banquier.



L’homme est également connu pour ses ouvrages de réflexion dont les plus en vus : le projet souverain, les territoires du développement co écrits avec Ousmane Sonko, actuel Premier ministre.



Ce banquier d’affaires et ancien Conseiller technique du gouvernement Moussa Balla Fofana avait rejoint le Pastef, le 02 août 2020.



« Pour ma part et pour avoir été un acteur du champ politique de 2008 à 2020, je considère que la formation politique de Pastef les Patriotes et le leadership de Ousmane Sonko portent les bases de la rupture et les fondations du plan transformation sociale et économique dont le Sénégal a tant besoin », avait-il dit l’époque dans un communiqué officialisant son adhésion au Pastef.