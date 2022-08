Bamako : Les 49 militaires ivoiriens accusés de "mercenaires" inculpés et écroués

Détenus depuis plus d'un mois par les autorités maliennes après avoir interpellés à l'aéroport de Bamako, les 49 soldats ivoiriens accusés par le pouvoir d'être "des mercenaires" ont été inculpés pour "tentative d'atteinte à la sûreté de l'État" et écroués, a-t-on appris du Procureur de Bamako.



" Le Procureur de la République du Pôle Judiciaire Spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée informe l'opinion publique nationale et internationale que suite à l'ouverture d'une procédure d'information judiciaire pour des faits de crimes d'association de malfaiteurs, d'attentat et complot contre le gouvernement, d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat, de détention, port et transport d'armes de guerre et de complicité de ces crimes contre les nommés Kouassi Adam SANNI et 48 autres, interpellés le 10 juillet 2022 à l'Aéroport International Président Modibo KEITA de Bamako-SENOU, il a été procédé les 10, 11 et 12 août 2022 à leur inculpation de ces chefs de préventions et à leur placement sous mandat de dépôt", lit-on dans le communiqué.



Le Procureur de la République rassure par ailleurs que, "dans le respect de leurs droits, des investigations objectives et transparentes seront menées pour aboutir à la manifestation de la vérité, identifier tous les éventuels auteurs, co-auteurs et complices de ces faits et situer toutes les responsabilités."