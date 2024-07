Ouganda: la police déployée à Kampala contre des manifestations anti-corruption

En Ouganda, la manifestation « March to Parliament » (« Marcher vers le Parlement ») a commencé ce mardi matin dans les rues de Kampala. Plusieurs centaines de manifestants, à l'appel d'un collectif de jeunes, ont tenté d'atteindre le site pour protester contre la corruption dans le pays. Une manifestation interdite. Un important dispositif policier a été déployé dès lundi. Et avant même ma manifestation, il y a eu des arrestations : trois députés du principal parti d’opposition, le National Unity Platform, ont été placés en détention provisoire le 22 juillet. Ce parti politique de Bobi Wine a apporté son soutien à ce mouvement de jeunes qui a pris forme sur les réseaux sociaux, autour du mot-dièse #StopCorruption : « Arrêtez la corruption ».



Ce mardi, la manifestation a été réprimée. Au total, une soixantaine de jeunes ont été arrêtés, parfois brutalement, dont trois jeunes leaders de la contestation. Une vingtaine d'entre eux ont été déférées en comparution immédiate devant les tribunaux et été inculpés de délits, notamment de « nuisance commune », ont annoncé leurs avocats.



Des jeunes accusent le président de protéger une classe politique corrompue

Le 20 juillet, le président du pays, Yoweri Museveni, a mis en garde les manifestants, leur disant qu’ils jouent avec le feu. Et tôt ce matin, des barrages ont été érigés un peu partout en ville par des agents en tenues anti-émeutes, pour empêcher ces groupes de jeunes de se rassembler.



Un manifestant de 23 ans, joint ce matin par téléphone, explique au micro d’Alexandra Brangeon : « C’était vers 10h00, nous étions en train de marcher sur Nkrumah Road [une artère de Kampala, NDLR] pour aller vers le Parlement quand la police militaire nous a interceptés. Nous étions une trentaine. Certains ont réussi à s’enfuir. Mais une quinzaine, dont une de mes amies, ont été arrêtés. Ils ont été mis dans un camion et emmenés on ne sait pas où. On essaye de les retrouver. »



Cette colère des jeunes Ougandais a été déclenchée par la multiplication d'affaires de corruption ces derniers mois, impliquant des hauts fonctionnaires, des membres du gouvernement, notamment la présidente du Parlement, Anita Among, accusée de détournement d'argent public et qui, d'ailleurs, est sous sanctions américaines.



Les jeunes accusent le président Museveni – en poste depuis trente-sept ans – de protéger cette classe politique corrompue.