Bamako : un hélicoptère tombe sur une maison à Missabougou !

Ce samedi 22 avril 2023, un hélicoptère de l'armée malienne de retour d’une mission opérationnelle aurait terminé sa course involontairement sur une maison à usage d'habitation non loin de la station Shell. L’incident est survenu aux environs de 13 heures à Missabougou en commune VI du district de Bamako en allant vers le 3e pont. L’appareil a pris feu.



Les sapeurs-pompiers sont sur place pour limiter les dégâts. Aucun bilan n’est disponible pour l’instant. Les causes n'ont pas été identifiées.