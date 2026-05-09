Matam : Farba Ngom accueilli en héros dans son fief

Après 14 mois de détention, le député-maire Farba Ngom s'est rendu ce samedi dans sa région natale de Matam. Il a été accueilli dans une ferveur populaire par des populations venues massivement lui témoigner leur soutien et leur attachement.
Le maire des Agnam a d'abord fait escale à Dahra Djolof, où il a été reçu par l'ancien ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Il est ensuite passé par Ranérou et Ourossogui, où une foule immense composée de militants, de sympathisants et de notables l'attendait.
Les populations du nord ont réservé un accueil chaleureux au responsable de l'Alliance pour la République (APR), une démonstration qui montre une fois de plus sa popularité dans la zone.
Le maire des Agnam a d'abord fait escale à Dahra Djolof, où il a été reçu par l'ancien ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Il est ensuite passé par Ranérou et Ourossogui, où une foule immense composée de militants, de sympathisants et de notables l'attendait.
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