Mali: des dizaines de victimes dans des attaques jihadistes dans la région de Mopti

Les attaques et affrontements qui ont lieu au centre du Mali ont fait au moins 70 morts selon un nouveau bilan. Les groupes jihadistes ont commencé à mener des attaques mercredi et ont poursuivi vendredi leurs exactions.

RFI

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