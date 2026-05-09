Wakhinane Nimzatt : deux (2) mineures de 14 et 13 ans sequestrées puis violées, une femme arretée

Le poste de police de Wakhinane Nimzatt a procédé à la présentation au parquet d’un individu de sexe féminin pour des faits de “séquestration de mineures, complicité de viol et complicité”.



Selon la Police nationale, cette opération fait suite à une plainte déposée par une dame. Cette dernière a déclaré que ses nièces, âgées respectivement de 14 et 13 ans, avaient quitté le domicile familial le dimanche 3 mai 2026 pour se rendre à Yeumbeul Asecna afin de se faire tresser. Depuis lors, la famille était restée sans nouvelles des deux mineures, malgré les recherches entreprises.



Dans l’après-midi, la plaignante a été informée que les jeunes filles se trouveraient dans une maison située au marché Khelcom, où elles seraient retenues par un individu. S’étant rendue sur les lieux pour vérification, elle y a rencontré la mère du suspect. Celle-ci a affirmé avoir elle-même chassé les deux filles du domicile dans la matinée, alors qu’elles étaient venues rendre visite à son fils.



Doutant de la véracité de ces propos, la tante s’est présentée au poste de police pour déposer plainte. Une descente effectuée sur les lieux par les éléments de la brigade de recherches n’a cependant pas permis d’interpeller le suspect, celui-ci étant en fuite.



Soumises à une seconde audition, les victimes ont finalement confirmé que le suspect avait bel et bien entretenu des relations sexuelles avec elles durant leur séjour au domicile de ce dernier, lequel est toujours en fuite. Toutefois, la mère du mis en cause a été déférée au parquet à l'issue de la procédure pour les faits susvisés.