Bambey : la coalition Diomaye président exige libération des détenus politiques et tenue de la présidentielle le 3 mars

La coalition Diomaye Président a organisé une marche pacifique à Bambey, et a exigé la libération des détenus politiques en particulier Ousmane Sonko. Les participants ont également réclamé la tenue de l’élection présidentielle le 3 mars 2024.



L'ancien maire de Ngogom, Baboucar Ndiaye, a pris la parole lors de la manifestation, a déclaré que l'objectif principal de la marche est la libération de tous les détenus politiques, notamment Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Il a exprimé la détermination du département à remporter les élections à 95%, avec une ambition de 100% à Ngogom.



Alioune Badara Diouf, coordinateur départemental de la coalition Diomaye Président, a souligné la demande pressante de la tenue des élections avant le 3 mars. Il a affirmé que la jeunesse et la population de Bambey s'opposeront fermement à tout report.



La marche, encadrée par la police, a débuté à Tenne Sega pour se conclure à la Place de l'Indépendance de Bambey, rapporte Sud Quotidien.