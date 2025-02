Bambey: un mort dans un accident de circulation à Ndangalma

Un tragique accident de la route s'est produit à Ndangalma (dans le département de Bambey), coûtant la vie à une personne circulant sur un deux-roues. L’autre victime, grièvement blessée, a été rapidement évacuée vers l’hôpital pour recevoir des soins d’urgence, rapporte la RFM dans son journal de la mi-journée.



Ces dernières 48 heures, le Sénégal a été le théâtre de plusieurs accidents dramatiques. À Koutal, dans la région de Kaolack, deux personnes ont perdu la vie dans des circonstances tragiques : l’une a été percutée par un minibus après être tombée d’un autocar, tandis que l’autre a été mortellement heurtée en traversant la route.



Le 28 janvier 2025, un accident sur l’autoroute Ila Touba, près du village de Réfane, a entraîné la mort de 13 personnes, soulignant une fois de plus la dangerosité du réseau routier. Quelques jours plus tard, le 31 janvier 2025, un autre drame s’est produit entre Bambey et Khombole, faisant 11 morts et plusieurs blessés.